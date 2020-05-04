الدمام 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأكد مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن المشاريع التعليمية الواعدة والقرارات التطويرية البنّاءة التي أصدرتها وزارة التعليم مؤخراً ستقود إلى التميز والصدارة للتعليم على مستوى العالم وهذا يدل على مدى العناية والاهتمام من القيادة الحكيمة "أيدها الله" بالتعليم وتسخير كافة الإمكانات للعمل على تطويره والبذل بسخاء على مشاريعه وبرامجه وذلك لإيمان راسخ بأهمية الإنسان والاستثمار فيه كونه الركيزة الأساسية للبناء والنماء .وعدّ الدكتور الشلعان، مشروع "تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة" مشروعًا متميزاً سيحقق حلم الكثيرين من الطلاب والطالبات بإتاحة مجالات متعددة وفرص متنوعة، وبأهدافه الاستراتيجية وخططه وكوادره ومواكبته للأنظمة التعليمية العالمية، وسيعين الطالب والطالبة على هندسة مستقبله وصياغة ملامحه بما ينسجم مع قدراته ورغباته، وبما يسهم في سدّ احتياجات سوق العمل.وأوضح أن، قرار وزارة التعليم بتشكيل لجنة رئيسة للخطط الدراسية والمناهج، سيدعم التوجهات التطويرية وتحسين نواتج التعلم والمواءمة مع متطلبات التنمية الوطنية، ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة، عادّاً هذين المشروعين من القفزات غير المسبوقة في مسيرة التعليم - مشروعًا وقرارًا - وسيحدثان نقلة تعليمية نوعية متميزة وغير مسبوقة لتكون الخطط والمناهج منطلقة من ثوابتنا ومحققة لرؤيتنا، ومواكِبة للتطور ات العلمية، وبعون الله ثم بهذه القرارات النوعية سيكون تعليمنا السعودي بمواصفات عالمية تدعم رؤيتنا المحلية.// انتهى//18:19ت م0166