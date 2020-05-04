ينبع 11رمضان 1441هـ الموافق 04مايو 2020م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة ينبع أكثر من 1106 سلال غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين، التي تمثل الدفعة الثانية من خطة التوزيع وذلك ضمن مبادرات حتى تزول وخير ينبع، التي تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين.وأوضح الأمين العام للجمعية المهندس يوسف الحجيلي ان السلال الغذائية تضمنت المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة، مشيرا إلى أن جميع السلال وصلت إلى مستحقيها، داعين أهل الخير للإسهام في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خدماتها .يذكر أن الدفعة الأولى تضمنت توزيع أكثر من 2275 سلة غذائية متنوعة .// انتهى //18:23ت م0168