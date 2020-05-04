عمّان 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأكد العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، أن فرص النجاح في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد ستتضاعف عندما تعمل الدول بشراكة، لبناء القدرات والتركيز على التعاون، عوضاً عن التنافس.وقال في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر المانحين الدولي لحشد الدعم للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، اليوم : إننا لا نملك ترف الفشل في استجابتنا لفيروس كورونا.ودعا إلى عالم أكثر تكاملاً والعمل على "إعادة ضبط العولمة"، لتعزيز التعاون بين الدول ووضع سلامة البشرية بأكملها على رأس الأولويات.// انتهى //19:01ت م0171