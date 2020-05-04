عمّان 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سجلت 4 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 465 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ 4 حالات هي لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيين وواحد أجنبي، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 3 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 375 حالة.// انتهى //19:12ت م0173