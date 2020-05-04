ينبع 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية ببلدية ينبع ومجمع ينبع الصحي ووزارة التجارة حملات مشتركة من خلال الجولات الميدانية على مراكز بيع المواد الغذائية والمولات التجارية بينبع، وذلك من أجل تقديم التوعية الصحية ومراقبة الأسعار والتأكد من تطبيق الأجراءات الوقائية والتدابير الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتأتي هذه الحملات الميدانية في إطار العمل على متابعة كل ما يتعلق بصحة وسلامة المواطن والمقيم.أعرب عدد من مرتادي هذه الأسواق عن شكرهم وتقديرهم للجهات ذات العلاقة على جهودهم التي يقومون بها للحد من انتشار هذ الفيروس وسلامة الجميع.// انتهى //19:20ت م0175