المدينة المنورة 11 رمضان 1441هـ الموافق 04 مايو 2020م واسأنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من رخصة وقرار اليوم لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار الخدمات دون توقف ، اعتماد ٥٦ رخصة بناء سكني وتجاري و ١٢ رخص حفريات لخدمات البنية التحتية وأصدار ١٤ قرار مساحي و ١٦ رخصة بلدية للمنشآت التجارية .// انتهى //19:22ت م0177