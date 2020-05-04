عمّان 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم خلال اتصال هانقي، مع نظيره الأستوني أورماس رينسالو ، تعزيز التضامن والتعاون في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لتجاوز التحديات الإقليمية خصوصاً في ضوء تولي استونيا الرئاسة الحالية لمجلس الأمن.وأكد الوزيران خلال الاتصال، استمرار التنسيق وتبادل وجهات النظر حول الجهود الدولية لبلورة استراتيجية دولية للتعامل مع الجائحة وانعكاساتها وإزاء الملفات الإقليمية، خصوصاً تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود السلمية وقضية اللاجئين.وشدد الوزيران متانة العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على تطويرها.// انتهى //19:24ت م0180