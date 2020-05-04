الرباط 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الى 5053 حالة، بعد تسجيل 150 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات الى 179 بعد الإعلان عن 5 حالات وفاة أخرى.وقالت وزارة الصحة المغربية، ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت الى 1653 في المجموع بعد تعافي 215 شخصا اخرين، مشيرة الى ان نسبة الفتك انخفضت الى 3،5 %، فيما ارتفعت نسبة الشفاء الى 32 %.// انتهى //19:45ت م0182