بروكسل 11رمضان 1441ه الموافق 4مايو 200 م واسأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن مؤتمر المتبرعين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد تمكن من جمع 7.4 مليارات يورو ، أي ما يعادل 8 مليارات دولار، في شكل تعهدات من الجهات المانحة في جميع أنحاء العالم .وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: إن ذلك يشمل تعهدًا من المفوضية يبلغ 1.4 مليار يورو، ويصل هذا تقريبًا إلى الهدف الأولي وهو 7.5 مليارات يورو وهو نقطة بداية قوية لسباق التعهد العالمي الذي بدأ اليوم، والهدف هو جمع تمويل كبير لضمان التطوير التعاوني والتعميم الشامل للتشخيصات والعلاجات واللقاحات ضد فيروسات التاجية.وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين أن العالم اليوم أظهر وحدة استثنائية للصالح العام، حيث نظمت الحكومات والمنظمات الصحية العالمية قواها لمكافحة الفيروس التاجي، ومع هذا الالتزام نحن على الطريق الصحيح لتطوير وإنتاج ونشر لقاح للجميع، مشيرة إلى أن هذه فقط البداية فنحن بحاجة إلى الحفاظ على الجهد والاستعداد للإسهام بشكل أكبر، وسيستمر سباق التعهد بعد الحكومات والمجتمع المدني والناس في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى الانضمام، في تعبئة عالمية للأمل والعزيمة .وشارك في تنظيم مؤتمر حدث التبرع بالاشتراك كلّ من الاتحاد الأوروبي وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا (رئاسة مجموعة العشرين القادمة) واليابان والمملكة العربية السعودية (التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين) والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة.وتمثل المبادرة استجابة لدعوة منظمة الصحة العالمية ومجموعة من الفاعلين الصحيين من أجل تعاون عالمي بهدف تسريع التطوير والإنتاج والوصول العالمي العادل إلى التقنيات الصحية الأساسية الجديدة لفيروس كورونا، وتتكون مبادرة الاستجابة العالمية من ثلاث شراكات للاختبار والعلاج والوقاية.ودعت المفوضية الأوروبية الجهات المانحة لمواصلة التعهد بالاستجابة العالمية لفيروس كورونا، مؤكدة أنه يمكنهم اختيار الأولوية للتبرع للاختبار أو العلاج أو الوقاية، ما يمكّنهم أيضًا من التبرع لسير العمل الأفقي للاستجابة العالمية لفيروس كورونا بهدف مساعدة الأنظمة الصحية في العالم على مواجهة الوباء.// انتهى //19:50ت م0184