بريدة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسودعت منطقة القصيم عدداً من ضيوفها المستضافين في مراكز الإيواء الصحي بالمنطقة اليوم, بعدد من الهدايا التذكارية التي قدمت لهم من قبل سمو أمير منطقة القصيم بمناسبة انتهاء فترة بقائهم في دور الضيافة، التي جرى إعدادها بالمنطقة بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عزلهم لمدة 14 يوماً متواصلة.وخصص التجمع الصحي بمنطقة القصيم العديد من الإجراءات الصحية ونقاط الفحص في مراكز الإيواء بالمنطقة، للتأكد من سلامة النزلاء ومتابعة حالتهم الصحية بشكل متواصل.وثمن سمو أمير منطقة القصيم الجهود التي بذلتها الشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة من إجراءات احترازية وجهود مباركة لخدمة ضيوف مراكز الإيواء الصحي بالمنطقة.وقال سموه: نحمد الله على سلامة ضيوف مراكز الإيواء، ونتمنى لهم مزيداً من الصحة والعافية والسلامة من كل مكروه، مشيراً إلى أن تلك المراكز تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , لضمان سلامة ضيوف المنطقة، وذلك عبر إشراف مباشر من قبل التجمع الصحي بالقصيم.// انتهى //20:39ت م0188