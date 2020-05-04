الرس 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الرس " حياة " يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 10:30 مساء لقاءً عن بعد بعنوان " الطرق الشرعية في مواجهة المشكلات الأسرية " .ويأتي هذا اللقاء ضمن مبادرة " معكم في بيوتكم " التي تستهدف كلا الجنسين ، بهدف الاستقرار الأسري والسيطرة على المشكلات الأسرية بالطريقة الشرعية قبل وقوعها -لا سمح الله- ، يلقيها الدكتور والمستشار الأسري لدى جمعية حياة خالد بن علي العايد .// انتهى //20:39ت م0189