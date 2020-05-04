ثقافي / " الطرق الشرعية في مواجهة المشكلات الأسرية " لقاء عن بعد تنظمه جمعية " حياة " بالرس
الاثنين 1441/9/11 هـ الموافق 2020/05/04 م واس
الرس 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس
تنظم جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الرس " حياة " يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 10:30 مساء لقاءً عن بعد بعنوان " الطرق الشرعية في مواجهة المشكلات الأسرية " .
ويأتي هذا اللقاء ضمن مبادرة " معكم في بيوتكم " التي تستهدف كلا الجنسين ، بهدف الاستقرار الأسري والسيطرة على المشكلات الأسرية بالطريقة الشرعية قبل وقوعها -لا سمح الله- ، يلقيها الدكتور والمستشار الأسري لدى جمعية حياة خالد بن علي العايد .
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20:39ت م
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