بريدة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واساستقبلت إدارة الرعاية الصيدلية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال الأسبوعين الماضيين 2095 طلباً لصرف الأدوية، كان منها 584 طلباً من خارج مدينة بريدة، و 1511 طلباً من داخل مدينة بريدة، وقام القسم خلالها بصرف 2787 وصفة، ‏وكذلك تفعيل مبادرة توصيل الأدوية إلى المنازل، حيث تمكن القسم من توصيل 13935 دواء لعدد من المستفيدين، بينما تم توصيل 140 دواء مركزي داخل وخارج مدينة بريدة في إطار حرص القسم على تقديم خدمات ذات جودة عالية وتلبية احتياجات المستفيدين بأسرع وقت.من جانبه قدم مدير إدارة الرعاية الصيدلية بالمستشفى الدكتور عبد المجيد الحربي، شكره لمنسوبي ‏جمعية السلام للإغاثة والطوارئ، وكذلك المتطوعين من صيادلة المستشفى وموظفي المراكز الصحية التابعة للمستشفى، على جهودهم خلال توصيل الأدوية للمستفيدين، ‏مقدراً الجهود التي قدمها هؤلاء خلال هذه الفترة لإيصال الأدوية والعمل على راحة المرضى والمراجعين.‏كما قدم الحربي الشكر لإدارة المستشفى على توفير الإمكانيات كافة وتسهيل تقديم هذه الخدمات للمرضى والوصول لرضاهم عبر المبادرات التي يقدمها القسم في ظل الظروف الحالية.// انتهى //21:50ت م0213