تبوك 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم على تقرير مفصل عن جهود الإدارات ذات العلاقة والجمعيات الأهلية المشاركة في حملة يداً بيد التي وجه سموه بإطلاقها في العاشر من شهر شعبان الماضي، ووجه سموه لجنة التنسيق للحملة بمواصلة العطاء ومد يد العون للأسر والأفراد من المواطنين والمقيمين وذلك للتخفيف من الآثار المترتبة لجائحة فايروس كورونا، كما أثنى سموه على ما نفذ منذُ انطلاقة الحملة .وأوضح المستشار والمتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك ومنسق اللجنة علي القحطاني أن حملة "يداً بيد" قد استفاد منها منذ انطلاقها في العاشر من شهر شعبان الماضي وحتى اليوم أكثر من 46 ألف أسرة، وجرى من خلالها توزيع مايزيد 67952 ألف سلة غذائية، كما وزع مايزيد عن 32000 وجبة.كما أطلقت الحملة أكثر من 100 مبادرة، يأتي من أهمها إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وكبار السن، وذوي الإعاقة في منازلهم، وسداد فواتير الكهرباء للأسر المتعثرة، وصهاريج المياه ودعم الأسر المنتجة التي تضررت في أنحاء المنطقة كافة، كما دعم أصحاب المهن المتضررة من المواطنين والمقيمين، وصيانة منازل عدد من الأسر المحتاجة، وإطلاق بادرة لدعم العاملين في الميدان، وعمل أكثر من (21)دورة وورشة تثقيفية وتطويرية، وتوفير عيادتين متنقلتين بالمنطقة.وأضاف : أن الحملة التي نجزل الثناء فيها لله أولاً ثم لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على إطلاقها لدعم الأعمال الميدانية لتقديم العون للأسر المحتاجة من مواطنين ومقيمين، قد اتخذت هذه المبادرات النوعية والمهمة لمسارات كثيرة ومتنوعة، كمشاركة وجدانية ارتكزت في محاورها الرئيسة على الأعمال "التموينية والصحية والاجتماعية والأسرية"، واستهدفت بمشاركة العديد من الإدارات الحكومية ذات العلاقة وجميع الجمعيات الأهلية مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها، وشارك فيها 1450 متطوعا عملوا على إيصال المساعدات لمستحقيها، كما نفذت الحملة من خلال منصتها الإلكترونية أكثر من 4000 طلب من خلال فريق يعمل يتابع ويستقبل الطلبات على المدار الساعة، مبيناً أن العمل في هذه الحملة مستمر ليشمل جميع شرائح المجتمع.إلى ذلك تواصل حملة "يداً بيد" عبر منصتها إلإلكترونية تقديم خدماتها لاستقبال طلبات الأسر المتضررة من جائحة فايروس ‎كورونا، وتوصيلها إلى منازلهم، بالإضافة إلى استقبال طلبات المسهمين لدعم الحملة عبر الرابط التالي : https://hand2hand.tabuk.gov.sa.// انتهى //21:58ت م0214