الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأصدر ناديا أتلتيك بلباو وريال سوسييداد اليوم بيانا مشتركاً طالبا فيه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقامة مباراتهما المؤجلة في نهائي كأس الملك بسبب فيروس كورونا المستجد، بحضور الجماهير.وكان من المقرر أن يلتقي فريقا إقليم الباسك للمرة الأولى في نهائي أقدم مسابقة كروية في البلاد في 18 أبريل الفائت على ملعب كارتوخا في إشبيلة، قبل تعليق جميع منافسات كرة القدم منذ منتصف شهر مارس بسبب تفشي "كوفيد-19".وجاء في البيان: "بعد اجتماعهما برئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اتفق رئيسا أتلتيك بلباو وريال سوسييداد، الناديان اللذان بلغا نهائي كأس الملك لموسم 2019-2020، على التقدم بطلب للاتحاد من أجل إقامة النهائي بحضور الجماهير وبصورة رسمية في موعد يحدد باتفاق الأطراف الثلاثة".وتابع البيان: "لطالما كانت رغبة وإرادة الناديين، أمس واليوم، أن نلعب النهائي أمام مشجعينا لذا يأمل أتلتيك وريال سوسييداد أن يضمن الاتحاد إقامة نهائي الكأس وأن يكون له طابع رسمي".وطلب الناديان من الأمين العام للاتحاد الإسباني أن تتخذ الهيئة المفوضة للجمعية العمومية للاتحاد الإسباني، المقرر أن تجتمع في الثامن من مايو 2020، قرار تعديل البرنامج وتسمح بإقامة نهائي كأس الملك".ورد الاتحاد الإسباني مؤكداً دعمه طلب الناديين، حيث قال في بيان: "يتشارك الاتحاد تماماً رغبة ناديي أتلتيك بلباو وريال سوسييداد بإقامة نهائي كأس الملك بحضور الجماهير، حين تسمح الظروف الصحية والرياضية بذلك".وأكد البيان أن الاتحاد "سيضع الآليات اللازمة لخوض نهائي كأس الملك بصورة رسمية في الوقت المناسب، أكان في 2020 أو 2021، ولكن قبل نهاية موسم 2020-2021".وفي حال تعذّر إقامة النهائي قبل انطلاق الموسم المقبل، سيُمنح آخر مقعد مؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" إلى صاحب المركز السابع في الليغا الذي يحتله حالياً فالنسيا بدلا من المتوج بلقب الكأس.// انتهى //22:00ت م0216