الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأوقف نادي هرتا برلين الألماني اليوم مهاجمه العاجي سالومون كالو بمفعول فوري بعد أن قام بنشر شريط فيديو يظهر فيه مصافحته لبعض لاعبي فريقه وبعض العاملين في النادي، مخالفاً بذلك الإرشادات الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.كما دانت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم شريط الفيديو الذي بثه كالو (34 عاما)، لا سيما وأنها وضعت تدابير صحية صارمة على أمل الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية في البلاد من أجل استئناف الدوري المحلي.وقالت الرابطة في بيان رسمي: "صور سالومون كالو في غرف ملابس هرتا برلين غير مقبولة على الإطلاق".//انتهى//22:01ت م0217