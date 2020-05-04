إسلام آباد 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسبحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم في اتصال هاتفي بنظيره الإثيوبي آبي أحمد علي مبادرة باكستان الدولية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية.وقال عمران خان بحسب بيان صادر في إسلام آباد إن الدول النامية تواجه تحدي مزدوج يتمثل في مواجهة جائحة فيروس كورنا من جانب، ومن الجانب الآخر تواجه التحدي الاقتصادي الناجم عن الإغلاق للحد من انتشار الفيروس والذي بات يهدد الشعوب الفقيرة بالبطالة والجوع.ودعا إلى ضرورة دعم مبادرة باكستان الدولية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية لكي تتمكن من تنشيط اقتصاداتها، مشيراً إلى أن الركود العالمي الوشيك يشكل خطراً على الدول النامية.واتفق الزعيمان على أهمية العمل المشترك لوضع خطة شاملة بشأن قضايا تخفيف عبء الديون.وجدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان دعوته لرئيس الوزراء أبي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن.// انتهى //22:03ت م0218