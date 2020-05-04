أبو ظبي 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأفادت المتحدثة الرسمية عن الحكومة الإماراتية الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، بارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 2966، بعد تسجيل 203 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا كوفيد19.وأعلنت الدكتورة آمنة بأن خطة توسيع نطاق الفحوص مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 18698 فحصا جديدًا، أسهمت في الكشف عن567 حالة إصابة جديدة تم عزلها وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 14,730.وأوضحت آمنة الشامسي تسجيل 11 وفاة من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 137 شخصًا.// انتهى //22:06ت م0221