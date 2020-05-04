مكة المكرمة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستشارك جمعية الهلال الأحمر السعودي في شهر رمضان المبارك لهذا العام بفرقتين من الفرق المتطوعة داخل المسجد الحرام لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للعاملين من الجهات المختلفة ومنسوبي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك من بعد صلاة المغرب حتى الانتهاء من صلاة التراويح،ضمن الإجراءات الاحترازية التي تشهدها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتتمركز الفرقتان داخل المسجد الحرام بجوار المكبرية، والثانية بجوار مصلى الرجال - باب أجياد.// انتهى //22:07ت م0223