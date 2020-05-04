بغداد 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسسجلت العراق خلال الـ24 الماضية 50 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات إلى 2346 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الـ24 الماضية, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 98 حالة, فيما تم تسجيل 54 حالة شفاء جديدة , ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1544حالة, فيما تم خلال الساعات الـ24 الماضية فحص 4324 نموذجا, ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المنجزة حتى اليوم 107586 نموذجا.وأوضحت الصحة العراقية أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على محافظات بغداد والبصرة وذي قاروالمثنى.// انتهى //22:12ت م0224