القريات 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأقام فريق التطوع النسائي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقطة فرز بصري بأحد المجمعات التجارية بمحافظة القريات.وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع الهيئة بمنطقة الجوف حمدان الضويحي أن مشاركة الفريق ثمثلت في تقديم الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 للمتسوقين مع تقديم المعقمات والنصائح والإرشادات التي من شأنها توعية أفراد المجتمع للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد .وبين أن هذه المشاركة تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الهيئة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا بالوصول لأفراد المجتمع في بعض المواقع الحيوية، حرصاً على إيصال بعض الرسائل التوعوية والتثقيفية ، وتوعيتهم بخطورة الحضور في أماكن التجمعات إلا للضرورة القصوى مع أخذ الاحتياطات الشخصية اللازمة والتباعد الوقائي .// انتهى //22:21ت م0225