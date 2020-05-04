الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم أنها ستطلب قرضاً جماعياً تضمنه الدولة يقدر بقيمة 225 مليون يورو (246 مليون دولار) من أجل تعويض خسائرها من حقوق البث التلفزيوني، بعد التوقف النهائي لبطولتي الدرجتين الأولى والثانية بسبب فيروس كورونا المستجد.وجاء في بيان الرابطة أن الأندية الأربعين (20 في كل درجة) وافقت على طلب القرض خلال اجتماع للجمعية العمومية الاثنين.وأفادت مصادر أن قيمة القرض تتوافق مع المبلغ الذي ستخسره الأندية من إيرادات حقوق البث التلفزيوني، بعد أن أعلنت الشبكتان اللتان تملكان حقوق البث التوقف عن تسديد الدفعات المستحقة لرابطة الدوري، قبل عشر مراحل من نهاية الموسم.وجاء في بيان الرابطة "بفضل هذا القرض، ستتمكن الرابطة من تأمين المبالغ المتبقية من حقوق البث التلفزيوني لموسم 2019-2020م لأندية الدرجتين الأولى والثانية".وبات الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي أول بطولة في البطولات الخمس الكبرى يعلن وضع حد لموسمه متوجاً باريس سان جرمان بعد أن أعلن رئيس الوزراء أدوار فيليب أنه "لا يمكن استئناف" الموسم. بعد أن أسفر "كوفيد-19" عن 26 ألف وفاة معلنة في البلاد.ويهدف القرض إلى مساعدة الأندية على تخفيف الأزمة المالية التي ستعاني منها في وقت يواجه فيه النشاط الرياضي خطر التوقف لأكثر من أربعة أشهر.//انتهى//22:22ت م0226