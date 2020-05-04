لومي 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستم في التوغو تنصيب الرئيس فاورى جناسينجي في مراسم محدودة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وتمت مراسم التنصيب بحضور نحو 200 ضيف ارتدوا جميعا كمامات والتزموا بالتباعد.ومع إغلاق الحدود، لم يحضر المراسم سوى الدبلوماسيين الموجودين بالفعل في العاصمة لومي، وتم تقليص المراسم، التي بثها التليفزيون، إلى نحو 80 دقيقة دون البروتوكولات المعتادة.وكان جناسينجبي (53 عاما) قد حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات التي جرت في فبراير ليمدد حكمه المستمر منذ 15 عاما بفترة رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام.وتمت عملية التنصيب رغم الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في الدولة الصغيرة الواقعة بغرب أفريقيا والتي سجلت 123 إصابة و9 حالات وفاة، وفقا لمركز أفريقيا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.// انتهى//23:30ت م0252