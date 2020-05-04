الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأكد المدير الرياضي لبطولة العالم للفورمولا واحد البريطاني روس براون اليوم أن تخفيض الإنفاق سيكون ضرورياً، من أجل تفادي "مأساة" تؤدي إلى رحيل العديد من الفرق عن البطولة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال براون :إنه سيقلص سقف تكاليف موسم 2021م إلى 145 مليون دولار، وقد يخفض أكثر في السنوات اللاحقة، مبيناً أن الجوائز المالية ستوزع بطريقة متوازية من أجل الإسهام في رفع المنافسة في البطولة.وقد حدد سقف إنفاق الموسم المقبل بداية بقيمة 175 مليون دولار من أجل رفع مستوى المنافسة. إلا أنه بعد تعذر انطلاق الموسم الحالي بسبب فيروس "كوفيد-19" وإلغاء أو إرجاء 10 سباقات حتى الآن، جرت أحاديث مع الاتحاد الدولي للسيارات بشأن تخفيض المبلغ.وأضاف بروان في حديث مع شبكة "سكاي سبورتس": "قمنا بالعديد من المشاورات ونحن الآن في المراحل الأخيرة ، وسنبدأ بسقف إنفاق بقيمة 145 مليون دولار ومن ثم سيتمحور الحديث عن أي مدى يمكننا خفض التكاليف في السنوات المقبلة".وأكد براون أنه "سيكون هناك انصاف أكثر في الجوائز المالية في الاتفاق الجديد، وستكون حال الفرق المتوسطة المستوى أفضل (من قبل) لناحية حصتها من الجوائز المالية، لذا فريق متوسط المستوى سيكون قادراً على الصعود على منصة التتويج أو ربما تحقيق الانتصارات، ومن ثم تحقيق أرباح صغيرة، إذا نجحنا في تحقيق ذلك، سيكون لدينا مستقبل مستدام".ويأمل منظمو بطولة العالم أن ينطلق الموسم الحالي من جائزة النمسا الكبرى في الخامس من يوليو خلف أبواب موصدة، وفقا للبرنامج المعدل.//انتهى//23:30ت م0253