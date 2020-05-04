مكة المكرمة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بالشراكة مع صاحب السمو الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، المبادرة التوعوية "معاً محترزون"، التي تستهدف من خلالها الرئاسة العامة جميع العاملين بالمسجد الحرام.وتُعنى المبادرة بتوعية العاملين بالمسجد الحرام بالإجراءات المتبعة من قبل الرئاسة والجهات المعنية للوقاية من فايروس كورونا (كوفيد-19)، إضافةً إلى إيضاح الطرق الصحية والسليمة لتعقيم اليدين واستعمال الكمامات.وحرصت الرئاسة على الالتزام في أخذ جميع الاحترازات لتطبيقها داخل المسجد الحرام باستخدام عدد من التقنيات المساعدة في منع انتشار الفيروس بين منسوبيها والعاملين ورجال الأمن والجهات المساندة من مختلف القطاعات، حيث أعلن سابقاً عن تشغيل الكاميرات الحرارية المتطورة لقياس حرارة الجسم قبيل دخولهم لمباشرة أعمالهم اليومية.وأكدت الرئاسة العامة على المُضي قدماً للعمل بتلك الإجراءات، لما تحققه -بعد مشيئة الله عز وجل- من حماية للمسجد الحرام ومنع دخول الفيروس وانتشاره بين أوساط العاملين فيه، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- وعملها الدؤوب لسلامة الجميع.// انتهى //23:32ت م0254