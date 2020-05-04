الوجه 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسيواصل رجال الأمن في القطاعات المختلفة بمحافظة ضباء جهودهم في تنفيذ أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والعمل على راحتهم.ووثقت "واس" خلال جولتها اليوم وقبيل الإفطار الدور المشرف الذي أظهره رجال الأمن في القطاعات المختلفة، وهم يؤدون أعمالهم في الطرقات والشوارع العامة ومداخل المحافظة، وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول، وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة استشعار المواطن والمقيم المسؤولية.كما جسد التزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول خلال الساعات المحددة لذلك استشعارهم حجم المسؤولية الملقاة عليهم، ومساندة جهود القطاعات المعنية، لتطبيق الاحترازات التي تحد من حجم هذه الجائحة والقضاء عليها.// انتهى //23:34ت م0255