بريدة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غداً ، لقاءً تعريفياً لأبرز المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص ، عبر الاتصال المرئي بمشاركة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش سطام بن عامر الحربي، ونائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف أحمد بن سعود المجيش، ومدير عام خدمات العملاء والفروع بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن جارالله السعوي.من جانبه بين مدير إدارة اللجان القطاعية في الغرفة سليمان القفاري، أن اللقاء يأتي في إطار التناغم والتكامل مع الجهات الحكومية، سعياً لتوضيح المبادرات الحكومية التي أطلقتها القيادة الحكيمة -أيدها الله-، إسهاماً في تخفيف آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية.وأكد أن اللقاء سيتطرق لعدة موضوعات أبرزها توضيح مبادرات وزارة الموارد البشرية وآليات الاستفادة من هذه المبادرات وتوضيح آلية مبادرة " عودة " وإجراءاتها التي تمّكن من يرغب من المقيمين النظاميين الموجودين داخل المملكة من السفر جواً لبلدانهم وتوضيح آليات عقود العمل في ظل جائحة كورونا.// انتهى //23:35ت م0256