المدينة المنورة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستتابع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بث سلسلة من اللقاءات المباشرة عن العمارة الإسلامية خلال شهر رمضان الجاري، والتي يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها .وحرصت الهيئة بمتابعة من رئيسها التنفيذي المهندس فهد بن محمد البليهشي، على اختيار موضوعات تغطي فنون العمارة الإسلامية ومجالاتها المختلفة، حيث تحظى اللقاءات المباشرة عبر منصات هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة الرقمية والرسمية بمتابعة محلية وعربية وعالمية.وتتابع اللقاءات غداً بلقاء بعنوان "المدينة الإسلامية تنمية مستدامة : التجربة السعودية" ، يقدمه المعماري والمخطط العمراني المهندس علي بن محمد الشعيبي، ويدير الحوار المهندس سامي بن عدنان الحداد، وذلك عبر منصة برنامج زوم للأجهزة الذكية في تمام الساعة 10:30 من مساء غد عبر الرابط ⁦‪zoom.us/j/94943144300‬، وتستمر اللقاءات المباشرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.ودعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهتمين والمتخصصين في قطاع العمارة الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً إلى متابعة هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة .// انتهى //23:37ت م0257