المدينة المنورة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسعالجت أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن برنامج " التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري"، عدداً من المواقع المستهدفة بالمدينة المنورة.وشملت هذه المواقع، إزالة عدد من المحلات التجارية بطريق العيون على سفح جبل أحد، بهدف تحسين المشهد الحضري.يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.// انتهى //23:39ت م0259