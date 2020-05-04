عام / تقنية البنات بجازان تنظم برامج تطويرية "عن بعد"
الاثنين 1441/9/11 هـ الموافق 2020/05/04 م واس
جيزان 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس
نظمت إدارة الكلية التقنية للبنات بجازان برامج وأنشطة تطويرية "عن بعد" للمتدربات خلال الأسبوعين الماضيين , حيث شملت البرامج تصميم الأزياء والتجميل ودورات تطوريرية ، ودورات في الحاسب الآلي ودورة الموطن السعيد "التخطيط الفعال".
وأوضحت عميدة الكلية نهى حمزي ، أن الدورات التي شملت مختلف التخصصات شاركت فيها 454 متدربة ، وجاءت بهدف إكساب المتدربات مهارات مختلفة وإثرائهن في بعض المهارات التخصصية بالعلم والمعرفة واستثمار أوقاتهن بما يعود عليهن بالنفع والفائدة , معربة عن شكرها وتقديرها للمدربات القائمات على البرامج التي حققت أهدافها التدريبية .
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