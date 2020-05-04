جيزان 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسنظمت إدارة الكلية التقنية للبنات بجازان برامج وأنشطة تطويرية "عن بعد" للمتدربات خلال الأسبوعين الماضيين , حيث شملت البرامج تصميم الأزياء والتجميل ودورات تطوريرية ، ودورات في الحاسب الآلي ودورة الموطن السعيد "التخطيط الفعال".وأوضحت عميدة الكلية نهى حمزي ، أن الدورات التي شملت مختلف التخصصات شاركت فيها 454 متدربة ، وجاءت بهدف إكساب المتدربات مهارات مختلفة وإثرائهن في بعض المهارات التخصصية بالعلم والمعرفة واستثمار أوقاتهن بما يعود عليهن بالنفع والفائدة , معربة عن شكرها وتقديرها للمدربات القائمات على البرامج التي حققت أهدافها التدريبية .// انتهى //23:47ت م0262