واشنطن 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 29,763 إصابة مؤكدة و 1,719 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,152,372 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 67,456 حالة وفاة.// انتهى //23:50ت م0264