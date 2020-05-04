داكار 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لرجل يبلغ من العمر 58 سنة، توفي بالمستشفى المركزي بالعاصمة داكار، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10 حالات.وسجلت البلاد 89 حالة إصابة جديدة، رفعت حصيلة المصابين إلى 1271 حالة مؤكدة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 415 حالة.ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر، واحترام التدابير الاحترازية، من أجل المساعدة في احتواء الفيروس المستجد.ويأتي تسجيل هذه الحصيلة، بعدما أعلن أمس الرئيس السنغالي ماكي صال تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية 2 من شهر يونيو المقبل.// انتهى //23:51ت م0265