أبوظبي 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات انتشار فيروس " كورونا " وجهود احتواء تداعياته وآثاره على المستويات كافة الاقتصادية والإنسانية.// انتهى //23:52ت م0266