الباحة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم, أكثر من 16 مليون ريال في حسابات المستفيدين عبر نظام الصرف السريع، تمثل مكافآت الطلاب للثلاثة أشهر الماضية, وكذلك بدل ترحيل ومخصصات لتعليم الكبار وبدل التعيين وأجور الدور لبعض ملاك المباني المستأجرة، وكذلك مكافآت محو الأمية ونهاية الخدمة للمعلمين والعمال وتعويضات الإجازات وبدل التعيين وانتدابات لعدد من الموظفين والموظفات، وبعض المصروفات الأخرى.ودعت الإدارة المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية أو التواصل مع الإدارة على منصاتها الإلكترونية متى ما دعت الحاجة لذلك لاستلام مستحقاتهم.// انتهى //00:33ت م0273