هانوفر 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة اليوم انتهاء الموسم الحالي بالنسبة لبطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا مع عدم تحديد بطل لأي منهما بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيوزع الجوائز المالية التي كانت مخصصة للفرق التي تأهلت إلى المربع الذهبي، والنهائي والبطل، على الفرق التي تأثرت بإلغاء باقي فعاليات هذا الموسم في البطولتين.// انتهى //00:36ت م0275