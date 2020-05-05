واشنطن 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسسجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مدعومة بمكاسب لقطاعي التكنولوجيا والطاقة.وقفز المؤشر داو جونز الصناعي 26.07 نقطة، أو 0.11 بالمئة، إلى 23749.76 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 12.03 نقطة، أو 0.42 بالمئة، ليغلق عند 2842.74 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 105.77 نقطة، أو 1.23 بالمئة، إلى 8710.72 نقطة.// انتهى //00:37ت م0276