المنامة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلن الاتحاد العربي للكرة الطائرة عن تأجيل وإلغاء بعض البطولات التي كان من المقرر إقامتها خلال هذا العام بناء على إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في جميع دول العالم من قبل الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية والمحلية نظرًا لما يمر به العالم من انتشار وباء فايروس كورونا كوفيد ١٩.وجاء الإعلان بعد التشاور مع رؤساء الاتحادات العربية المنظمة لبطولات هذا العام حيث تقرر إلغاء البطولة العربية الثانية للناشئين والناشئات للكرة الطائرة الشاطئية التي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة المغربية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٠م .كما تقرر تأجيل البطولة التاسعة والعشرين لمنتخبات الرجال والتاسعة عشرة لمنتخبات النساء للكرة الطائرة الشاطئية التي كان مقرر إقامتها في المملكة المغربية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٠م لتقام في أكتوبر أو نوفمبر ٢٠٢٠ ، وتقرر تأجيل البطولة العربية الأولى للكرة الطائرة الشاطئية للناشئات التي كان من المقرر إقامتها في المملكة المغربية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٠م لتقام شهر أغسطس ٢٠٢١ كما أجلت البطولة العربية الثانية والعشرين للرجال للكرة الطائرة داخل الصالات التي كان من المقرر إقامتها في الجمهورية التونسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٠م لتقام شهر نوفمبر أو ديسمبر ٢٠٢٠م .// انتهى //00:45ت م0279