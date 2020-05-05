الجزائر 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلن نادي إنجيه الفرنسي لكرة القدم اليوم تمديد عقد مهاجمه الجزائري فريد الملالي لمدة عام واحد، حتى يونيو .2023وكان عقد الملالي، البالغ من العمر 22 عاما، مع إنجيه ينتهي في يونيو .2022يذكر أن الملالي عانى كثيرا من الإصابات، ورغم ذلك نجح في تسجيل خمسة أهداف خلال ست مباريات لعبها كأساسي في مختلف المسابقات هذا الموسم الذي تعرض للإلغاء بقرار من الحكومة الفرنسية على خلفية تفشي جائحة كورونا.// انتهى //00:47ت م0281