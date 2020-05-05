بودابست 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلن الاتحاد المجري لكرة القدم اليوم أن كرة القدم المجرية تستعد لاستئناف نشاطها في 23 مايو الحالي.وأوضح الاتحاد على موقعه بالانترنت مساء اليوم أن العودة ستكون بفعاليات الدور قبل النهائي لمسابقة كأس المجر هذا الشهر، على أن تقام مباراتا الإياب في هذا الدور في 27 مايو الحالي.وأضاف: "بطولة الدوري المحلي ستستأنف نشاطها بداية من 30 مايو بعدما توقفت في الأسابيع القليلة الماضية بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد"، موضحاً أن فعاليات الموسم الحالي ستكتمل قبل نهاية يونيو المقبل.//انتهى//00:58ت م0285