المدينة المنورة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الثلاثاء , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.وبينت أن الحالة تستمر من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.//انتهى//01:22ت م0288