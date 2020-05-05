عام / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الثلاثاء 1441/9/12 هـ الموافق 2020/05/05 م واس
المدينة المنورة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الثلاثاء , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.
وبينت أن الحالة تستمر من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
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