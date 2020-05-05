بريدة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة"، ممثلةً بمركز مهارات للتدريب مساء اليوم دورة تدريبية بعنوان " التوازن المالي بعد الزواج " للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً ، قدمها المتخصص بالتنمية الأسرية محمد الحربي ، عبر البث المباشر بوسائل التواصل الاجتماعي بموقع الجمعية .وتناولت الدورة أهمية وضع أهداف مالية بين الزوجين يمكن تحقيقها وقياسها ، وترتيب الأولويات وإيجاد خطه للإنفاق، وميزانية شهرية متوازنه للأسرة ، وسجل للمصروفات، ووضع حد للديون .يذكر أن مركز مهارات للتدريب التابع لجمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" يسعى من خلال هذه الدورة التدريبية إلى تقديم الحلول والمساعدات الأسرية للمشاركين في مثل هذه الدورات التي تخدمهم في حياتهم الأسرية والاجتماعية ، وكيفية مواجهة العوائق والتحديات وعلاجها بالطرق السليمة والصحيحة.// انتهى //01:43ت م0292