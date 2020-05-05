أبها 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بأبها اليوم العمل في مشروع زكاة الفطر لهذا العام في موقعها الدائم على الحزام الدائري خلف جامع الملك فهد بأبها.وحددت الجمعية فترة الاستقبال ابتداء من اليوم بمبلغ 20 ريالاً للفرد الواحد ليتم إخراجها أرز، وحتى يوم الـ 28 رمضان 1441هـ، ليتم إكمال اللازم نحو توزيعها على الأسر المحتاجة في الوقت الشرعي، كما خصصت الجمعية الحساب رقم SA6580000110608017776664 لزكاة الفطر فقط، تيسيراً على المزكين من المواطنين والمقيمين، سائلين الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ وطننا وولاة أمرنا من كل شر ومكروه .// انتهى //01:49ت م0294