تونس 11 رمضان 1441 هـ الموافق 4 مايو 2020 م واسسجلت تونس خمس حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1018 حالة إصابة و 43 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 406 حالات استشفاء، مشيرةً إلى أن الإصابات اكتشفت إثر إجراء 447 تحليلاً مخبرياً،وقالت إن محافظة تونس لا تزال تحتل المركز الأول من حيث عدد الإصابات بنحو 229 حالةً.يذكر أن السلطات التونسية بدأت اليوم التخفيف من إجراءات الحجر الصحي الشامل لمكافحة فيروس كورونا.// انتهى //01:49ت م0295