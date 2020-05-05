أبها 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأتلفت الرقابة المسائية ببلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو ٧٣٠ كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن الجهود المبذولة بحملة الرقابة التي تقوم بها البلدية.وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني بأن الجهود المبذولة من خلال حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.ولفت الشهراني الانتباه إلى تنائج الحملة، إذ رصد فريق العمل المكلف بتنفيذ الحملة ٤٤ مخالفة صحية، وأغلق سبع محلات مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، خلال ١٣٩ جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي، مبيناً أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لاتقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.// انتهى //01:57ت م0297