أبوجا 11 رمضان 1441 هـ الموافق 4 مايو 2020 م واسبدأت نيجيريا في تخفيف القيود المفروضة في العاصمة أبوجا وفي كبرى مدنها لاجوس اليوم، في استئناف لنشاط أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد أكثر من أربعة أسابيع على فرض إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وسجلت نيجيريا 2558 حالة مؤكدة بالمرض و87 وفاة منذ ظهور أول حالة لديها في أواخر فبراير.وقالت الحكومة إن أوامر البقاء في المنزل التي فرضت منذ 30 مارس في أبوجا وولايتي لاجوس وأوجون ستخفف تدريجياً على مدى ستة أسابيع.// انتهى //02:29ت م0302