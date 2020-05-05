الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، تقيم مؤسسة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف، ، ملتقى افتراضيًا بعنوان "التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة.. الأثر والحلول"، المقرر انطلاقه في الـ 10.00 من مساء الأربعاء القادم.ويهدف الملتقى، الذي يقام متزامناً مع أزمة كورونا التي تسببت بتبعات سلبية على الاقتصاد العالمي عموماً، إلى تشخيص الوضع الراهن للتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، وتوعية المؤسسات الوقفية بالتدابير الوقائية من التداعيات والآثار المتوقعة، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراحات والحلول المناسبة لمواجهة آثار جائحة كورونا على الأوقاف، متناولًا عدة محاور، هي: التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا محليًا ودوليًا، والتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، والحلول المقترحة لمواجهة الآثار الاقتصادية على الأوقاف.وأوضحت المؤسسة أن هذا الملتقى الافتراضي يأتي كأحد برامجهال ومبادراتها التي تتطلع منها إلى الإسهام ضمن جهود عديد الجهات الحكومية والأهلية المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، وتلبية حاجة قطاع الأوقاف في المملكة من دراسات وبحوث وبرامج تأهيلية وملتقيات نافعة، بوصفه قطاعًا اقتصاديًا طالته الآثار السلبية التي تسببت بها هذه الجائحة، لافتةً الانتباه إلى إمكانية التسجيل في الملتقى للراغبين في الحضور من خلال الرابط https://bit.ly/AlanoodAwqaf ، مشيرةً إلى أن الملتقى سيبث عبر تطبيق (ZOOM).// انتهى//02:30ت م0303