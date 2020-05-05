سكاكا 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب بالمنطقة يقام يوم غدٍ الأربعاء "ملتقى مشكاة الرمضاني" الذي ينظمه مجلس شباب الجوف عن بُعد ويستمر حتى 22 من شهر رمضان.وأوضح أمين عام مجلس الشباب بالجوف مهند بن بدر الهادي أن الملتقى يتناول مجالات ومحاور متنوعة تهدف لزيادة المستوى الثقافي والاجتماعي لدى المتلقين، من خلال عدد من ورش العمل لمختصين في مجالات تطوير الذات والتنمية المجتمعية.ويناقش مع المتدربين عدة جوانب متنوعة في إطار جهود مجلس الشباب، المتضمنة تقديم مبادرات تثقيفية واجتماعية تتناسب مع فترة منع التجول والاستفادة من التقنية الحديثة.وبين الهادي أن اللقاء الذي يُبث عن طريق برنامج "zoom" سيتحدث من خلاله "14" من المتخصصين والمستشارين في مجالات مختلفة ويشتمل الملتقى على إستراتيجية النجاح وتحقيق الطموح ، قوانين ستغيّر حياتك، أثر جائحة كورونا على عقود العمل، اقتصاد المعرفة في عصر التحول الرقمي ، مهارات الاتصال في العلاقات العامة ، بالاضافة لمحاور أخرى متنوعة.وأكد أمين عام مجلس الشباب بالجوف أن الملتقى يعد امتداداً لجهود مجلس الشباب السابقة في تمكين العمل التطوعي، حيث تجلت من خلال إطلاق المجلس لوحدة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك طرح الفرص التطوعية المختلفة عبر المنصة الوطنية للتطوع التي تلبي احتياجات المجتمع وفق منهجية احترافية.وأعرب الهادي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف على رعايته لهذا الملتقى ودعمه الدائم لبرامج وأنشطة المجلس.// انتهى //02:48ت م0306