أبها 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسشكلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير فرق عمل من الإدارات والمكاتب والأقسام، لاستكمال الاستعدادات للعام الدراسي المقبل.وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن إدارته وضعت خطة شاملة تعنى بتكامل الجهود وتنسيقها وصولا إلى بداية جادة وبدون عوائق للعام الدراسي المقبل وبشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس، لافتاً الانتباه إلى استلام ثلاثة مشاريع تعليمية في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، والبدء في تنفيذ آلية توريد المقررات الدراسية وتوزيعها على المستودعات الفرعية ومن ثم إلى المدارس وفق خطة مزمنة.وأشار الجوني إلى أن من أهم عناصر الاستعداد استمرار البرامج التدريبية للكوادر الإدارية والتعليمية عن بعد، وتنفيذ أعمال الصيانة لعدد من المباني ذات الاحتياج، ودعم مرحلة الطفولة المبكرة، وإعداد القوائم الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات من النقل المدرسي، وتأمين احتياج بعض المدارس من التجهيزات، ومتابعة مستجدات تسديد الميدان من المعلمين والمعلمات وفقا لما يرد من توجيهات وزارية في هذا الخصوص، فضلا عن مراجعة وتطوير خطط دعم نواتج التعلم.وأضاف الجوني أن برامج الاستعداد تسير وفق الخطة الموضوعة لها، منوها بدعم ومتابعة سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وقيادات الوزارة لكافة برامج وخطط التعليم في المنطقة.// انتهى //03:01ت م0307