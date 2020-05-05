تعز 11 رمضان 1441 هـ الموافق 4 مايو 2020 م واسصدت قوات اللواء 35 مدرع اليوم هجوماً على مواقعها أسفل جبهة الصلو جنوب شرقي محافظة تعز شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية من اتجاه مديرية دمنة خدير بالمحافظة.وذكر مصدر عسكري في تصريح وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات اللواء 35 مدرع، وبين الميليشيا الحوثية عقب الهجوم، تمكنت خلاله قوات اللواء 35 من صد الهجوم، بعد تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.وأشار الوكالة إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية كانت قد استقدمت تعزيزات كبيرة لها خلال اليومين السابقين إلى مديرية دمنة خدير من مناطق الحوبان ومحافظة إب اليمنية.// انتهى //03:12ت م0308