عدن 11 رمضان 1441 هـ الموافق 4 مايو 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية اليمنية العليا لمواجهة فايروس كورونا اليوم تسجيل حالتي إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، مما يرفع عد الحالات المؤكدة في اليمن إلى 12 حالةً.وقالت اللجنة في بيان مقتضب نشرته على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) إنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت.وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 12 حالةً منذ تسجيل أول حالة في العاشر من إبريل الماضي.وأضافت اللجنة أن الحالات الجديدة تتلقى الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.// انتهى //03:16ت م0309