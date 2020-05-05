أبها 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسرأس محافظ سراة عبيدة محمد سعيد بن جزوا الدوسري اليوم, جلسة المجلس المحلي الأولى في دورته الثانية للعام المالي ١٤٤١- ١٤٤٢هـ، وذلك عبر الإتصال المرئي، بمشاركة جميع أعضاء المجلس.وناقش المجتمعون استعراض ودراسة التقرير الأول لزيارة المحافظ للمراكز الإدارية، ودراسة فتح عقبة درامة - عمس، واستحداث مخططات في خراص بمركز الجوة.// انتهى //04:02ت م0313